O Barcelona é obrigado a suspender suas negociações com a "dupla do futuro"

Dois jovens jogadores, fortemente ligados ao Barcelona como possíveis contratações para a próxima temporada, recusam-se a comentar sobre seu futuro no futebol antes do término da temporada atual.

O clube catalão está de olho no atacante kosovar Vesnik Aslani, que joga na Bundesliga, e no zagueiro croata Luka Vuković, emprestado ao Hamburgo, mas os jogadores preferem se concentrar totalmente em seu desempenho com suas equipes atuais e adiar quaisquer decisões futuras para depois do fim da temporada.

O atacante kosovar (23 anos) marcou um gol na derrota de seu time, o Hoffenheim, para o Mainz por 2 a 1. Após a partida, o jogador afirmou que, no momento, pensa apenas em ajudar seu time nesta fase decisiva da temporada, deixando seu futuro em aberto.

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O jogador disse em declarações divulgadas pelo jornal espanhol “Mundo Deportivo”: “Só posso influenciar o que acontece dentro de campo. Esforço-me ao máximo para dar o meu melhor e ajudar a equipe, seja marcando gols, criando jogadas ou qualquer outra coisa”.

E acrescentou: “Independentemente de qualquer outra coisa, dou o meu melhor pela equipe. O que acontece fora do campo não me preocupa; todo mundo fala e fala, como já disse antes, só posso influenciar o que acontece dentro do campo”.

E continuou: “Na temporada passada, quando ainda estava no Elversberg, a situação era semelhante. Eu sempre dizia: ‘Deixem-me em paz, deixem-me jogar futebol, deixem-me aproveitar o meu tempo’, e é exatamente isso que estou fazendo nesta temporada também. No final, veremos o que vai acontecer.”

O atacante kosovar é um dos jogadores que mais se destacou nesta temporada, tendo marcado até agora 10 gols e dado 6 assistências.

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Já o zagueiro croata (19 anos) concedeu uma entrevista esta semana ao jornal “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, na qual deixou a porta aberta para possibilidades futuras, ao mesmo tempo em que confirmou estar vinculado a um contrato de longo prazo com o Tottenham Hotspur.

Luka Vuković afirmou: “No mundo do futebol, nada é certo; isso pode acontecer no ano que vem ou daqui a dez anos. Não quero prometer nada a ninguém; depois desta temporada, voltarei como jogador do Tottenham, pois tenho contrato lá até 2030”.

Apesar da forte ligação entre a dupla e o Barcelona nos últimos tempos, o clube catalão tem outras prioridades no próximo mercado de transferências de verão, principalmente a contratação do atacante argentino Julián Álvarez (26 anos) e do zagueiro italiano Alessandro Bastoni (26 anos) para reforçar o ataque e a defesa central.