O Barcelona define sua posição definitiva sobre a renovação do contrato de seu craque

O Barcelona decidiu renovar o contrato do zagueiro dinamarquês Andreas Christensen por mais uma temporada, apesar das lesões recorrentes que limitaram suas participações nesta temporada, em uma medida que reflete a confiança da diretoria catalã na experiência do jogador e em suas habilidades defensivas.

De acordo com a emissora espanhola “Cadena Ser”, a proposta apresentada a Christensen inclui um salário-base inferior ao de seu contrato atual, além de diversos incentivos vinculados ao desempenho e à participação, no âmbito da política do clube de reestruturar a folha salarial e aliviar os encargos financeiros.

O zagueiro dinamarquês disputou apenas cerca de 600 minutos nesta temporada, devido a uma série de lesões que o mantiveram afastado dos gramados por períodos variáveis, o que afetou sua continuidade e preparação física.

Apesar de suas participações limitadas, o Barcelona valoriza a experiência internacional de Christensen e sua capacidade de agregar qualidade à linha defensiva quando está em plena forma, especialmente em partidas decisivas que exigem experiência e maturidade tática.

Vale lembrar que Christensen chegou ao Barcelona vindo do Chelsea, da Inglaterra, como jogador sem contrato no verão de 2022, e apresentou bom desempenho em suas primeiras temporadas antes de ser prejudicado pelas lesões nos últimos tempos.