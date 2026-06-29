O Barcelona define oficialmente seus primeiros amistosos para a nova temporada

O Barcelona inicia sua preparação para a nova temporada 2026-2027 com um amistoso contra o Europa, no próximo dia 24 de julho, no primeiro teste da equipe catalã sob o comando do técnico alemão Hansi Flick, antes do início de sua turnê de verão no exterior.

O jornal espanhol “Marca” informou hoje, segunda-feira, que a partida será disputada no Estádio Juan Gamper, sem público, com o horário a ser definido posteriormente, sendo este o primeiro amistoso do Barcelona durante a preparação para a nova temporada.

Está previsto que o time catalão inicie oficialmente seus preparativos em 13 de julho com os exames médicos de rotina e, em seguida, realize os primeiros treinos, apesar da ausência de vários jogadores nos primeiros dias devido à participação deles na Copa do Mundo de 2026.

O confronto contra o Europa ocorre após a excelente temporada que o time catalão teve na Terceira Divisão espanhola, na qual conseguiu chegar à repescagem para a Segunda Divisão, antes de ver sua aventura encerrada com a derrota para a equipe reserva do Celta de Vigo.

Além disso, a partida tem um caráter histórico, já que o último confronto entre as duas equipes remonta a maio de 1998, na final da Copa da Catalunha, quando o jogo terminou empatado em 1 a 1, antes de o Europa conquistar o título nos pênaltis.

Após vários dias de treinos no Centro Joan Gamper, o Barcelona viajará para a Inglaterra no dia 27 de julho para realizar sua pré-temporada no Centro St. George’s Park, antes de enfrentar o Birmingham City em um amistoso no dia 31 de julho, como parte da preparação para a nova temporada.