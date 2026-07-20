O Barcelona dá a Julián Álvarez um prazo final na janela de transferências

O Barcelona concedeu ao atacante argentino Julián Álvarez um prazo até o final deste mês de julho para convencer o Atlético de Madrid a aceitar a oferta catalã de 100 milhões de euros.

Isso ocorreu em meio ao clima de euforia que tomou conta da cabine do MetLife Stadium, em Nova Jersey, após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, a cabine da final da Copa do Mundo contou com a presença do presidente do Barcelona, Juan Laporta, acompanhado por Deco e Alejandro Echevarría, ao lado das lendas do clube, enquanto Emilio Butragueño representou o Real Madrid como o mais alto representante do clube real e abraçou todos os ícones do Barça.

A delegação catalã, que retornou diretamente a Barcelona, acompanhou como Julián Álvarez foi vítima do estilo técnico conservador do técnico da Argentina, Lionel Scaloni, algo que se repete com frequência no Atlético de Madrid sob o comando de Diego Simeone.

O jornal espanhol destacou que os dias decisivos para o futuro de Julián Álvarez estão se aproximando, depois que Laporta confirmou publicamente que concederia um prazo até o final de julho para a oferta financeira estimada em 100 milhões de euros.

E revelou que a diretoria do Barcelona decidiu dar um prazo ao atacante da seleção argentina para se recuperar do choque da derrota na final da Copa do Mundo, já que a diretoria confia que Álvarez não ficará de braços cruzados para realizar seu sonho de jogar no Estádio Spotify Camp Nou ao lado de oito campeões mundiais.

E esclareceu que Álvarez recebeu uma promessa de Miguel Ángel Gil Marín, presidente executivo do Atlético, em fevereiro passado, de permitir sua saída caso chegasse uma oferta financeira sólida.

Atualmente, o jogador não compreende o motivo da postura inflexível da diretoria do Atlético de Madrid e do endurecimento de suas condições a apenas dois dias da final, o que levará Álvarez a tomar medidas concretas para concretizar seu desejo.