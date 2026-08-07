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O Barcelona compensa sua partida cancelada no Marrocos com um amistoso europeu

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O Barcelona segue com sua preparação visando a nova temporada

O Barcelona segue com sua preparação para a nova temporada, com a proximidade do início das disputas do Campeonato Espanhol, onde a comissão técnica comandada pelo alemão Hansi Flick trabalha para completar o programa de preparação com a realização de uma série de amistosos antes do início da temporada.

Depois de o Barcelona ter definido dois amistosos no período de preparação, o clube catalão está próximo de acertar a realização de mais um confronto diante do Basel, da Suíça, em sua tentativa de manter o programa preparatório após o cancelamento da partida que estava marcada para acontecer na cidade de Tânger, no Marrocos.

Negociações avançadas com o Basel

Segundo o jornal espanhol Marca, o Barcelona conduz atualmente negociações avançadas com o Basel para disputar um amistoso no domingo, dia 16 de agosto deste ano, no estádio do clube suíço.

O jornal esclareceu que as negociações chegaram a um estágio bastante avançado, em meio ao otimismo dentro do Barcelona quanto à conclusão oficial do acordo nas próximas horas, para que a equipe dispute a partida dentro de seu programa de preparação para a nova temporada.

Espera-se que o confronto com o Basel substitua o amistoso que o Barcelona pretendia disputar diante de um dos adversários na cidade de Tânger, no Marrocos, no dia 15 de agosto.

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O clube catalão havia anunciado, ontem, quinta-feira, o cancelamento daquele confronto, diante das circunstâncias complicadas que se seguiram aos acontecimentos registrados na cidade de Ceuta.

O Barcelona afirmou, em comunicado oficial, que "o estado de incerteza e as circunstâncias atuais" tornaram a realização da partida algo inadequado, numa referência aos desdobramentos que se seguiram à chegada de um grande número de imigrantes à cidade sob administração espanhola.

O clube catalão tratou de correr, em seguida, em busca de uma alternativa, em coordenação com a comissão técnica comandada por Flick, a fim de manter o número de amistosos previstos para serem disputados antes do início da temporada e alcançar a melhor prontidão possível.

O Barcelona já havia começado, de fato, a definir os contornos de seu programa preparatório, disputando no sábado uma partida dentro de um torneio triangular na cidade de Údine, na Itália, que o coloca diante de Nottingham Forest e Udinese.

A equipe também se prepara para disputar a partida da Copa Joan Gamper diante do Al Ahly, do Egito, no dia 19 de agosto.

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