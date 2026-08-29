O Barcelona anunciou oficialmente a saída de seu jovem zagueiro Héctor Fort, de 20 anos, e sua transferência para a Real Sociedad, em um negócio pelo qual o clube catalão recebe 8,5 milhões de euros por 50% dos direitos do jogador, mantendo uma opção de recompra e um percentual de qualquer transferência futura.

De acordo com os detalhes do negócio anunciados pelos dois clubes, o Barcelona mantém o direito de recomprar Fort por 20 milhões de euros até 2028, valor que sobe para 25 milhões de euros até 2029, além de manter um percentual sobre o valor de qualquer venda futura do jogador.

Fort deixa o Barcelona após 13 anos passados dentro do clube, tendo ingressado em sua academia em tenra idade, antes de passar a temporada passada emprestado ao Elche, onde apresentou atuações marcantes pelo lado direito sob o comando do técnico Éder Sarabia, o que levou os dirigentes do Barcelona a estudarem a possibilidade de seu retorno ao time principal.

Fort havia sofrido uma forte lesão no ombro após marcar seu primeiro gol na liga pelo Elche, e foi submetido a uma cirurgia que o afastou dos gramados por um período, antes de voltar a atuar durante as etapas finais da temporada.

Apesar disso, Hansi Flick não conseguiu encontrar um lugar para Fort em seu elenco após o fim do período de preparação, diante das várias opções que o Barcelona possui na posição de lateral-direito, entre elas Eric García, Jules Koundé e Xavi Espart, levando o clube a concordar com sua saída em definitivo.

A Real Sociedad disputou com vários clubes a contratação do jogador, entre eles o Borussia Dortmund, mas o clube alemão não concordou com o valor pedido pelo Barcelona, estimado em 15 milhões de euros, fazendo com que o negócio acabasse indo para o clube basco.

Fort viajou para San Sebastián na manhã de sábado, onde acompanhou à noite a partida de sua nova equipe diante do Espanyol, devendo disputar com Aramburu e Odriozola a posição de lateral-direito, com a ausência deste último por um longo período.

A saída de Fort se enquadra em uma nova política adotada pelo Barcelona no trato com os jogadores de sua academia que não encontram lugar no time principal, por meio da obtenção de um retorno financeiro mantendo um percentual de seus direitos ou estabelecendo uma opção de recompra, uma fórmula que o clube adotou em outros negócios, e cuja aplicação também é esperada nas transferências de Jofre Torrents e Toni Fernández, além de Gil Fernández.