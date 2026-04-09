O FC Barcelona está furioso com a UEFA e apresentou uma reclamação oficial, conforme informou o clube na noite de quinta-feira através dos canais oficiais. O motivo da reclamação é o cartão vermelho recebido por Pau Cubarsí na noite de quarta-feira.
Na noite de quarta-feira, no confronto da Liga dos Campeões entre Barcelona e Atlético de Madrid, tudo deu errado para os catalães. Aos 44 minutos, Julian Álvarez recebeu um passe em profundidade, e Cubarsí partiu em sua perseguição.
O zagueiro espanhol tocou Álvarez de forma muito breve, após o que o argentino caiu voluntariamente no gramado. Cubarsí recebeu um cartão vermelho, e o Barça teve que continuar com dez jogadores.
Com dez jogadores, o Barcelona não conseguiu vencer a partida. No final, o Atlético saiu de campo com uma vitória por 2 a 0. No dia seguinte ao confronto, o Barça apresentou um protesto. O clube se sente prejudicado e exige quatro medidas da UEFA.
“É impossível para o Barcelona competir em igualdade de condições com outros clubes. Não é a primeira vez que decisões arbitrais escandalosas prejudicam este clube”, escreve o clube no comunicado.
O Barcelona exigiu acesso às comunicações entre o árbitro e o VAR no momento crucial. Além disso, o clube exige que a UEFA tome mais três medidas: o árbitro Istan Kovács deve reconhecer seu erro, Kovács deve ser suspenso e o VAR, Christian Dingert, deve ser suspenso.