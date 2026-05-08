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Leeroy EchteldIMAGO
Bart DHanis

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O AZ toma uma decisão definitiva sobre a permanência de Leeroy Echteld como treinador

AZ Alkmaar

Leeroy Echteld renovou seu contrato com o AZ por mais dois anos. O técnico principal permanecerá assim vinculado ao clube de Alkmaar até meados de 2028, conforme informou o clube por meio de seus canais oficiais.

No meio da temporada atual, Echteld assumiu o cargo interinamente, substituindo Maarten Martens, que havia sido demitido.

Echteld conseguiu conquistar com a equipe a Eurojackpot KNVB Beker, ao derrotar o NEC na final por 5 a 1.

Echteld já havia sido assistente técnico do AZ e do PEC Zwolle. Também trabalhou como assistente de Michael Reiziger na seleção holandesa sub-21. Como técnico principal, atuou no De Treffers e no Jong Paris Saint-Germain.

“Desde o momento da minha nomeação, propus a mim mesmo duas coisas: trabalhar duro todos os dias e aproveitar isso. Adoro trabalhar diariamente com esses rapazes e vê-los evoluir. É claro que ganhar a taça foi um ponto alto absoluto. Com isso, os jogadores entraram para a história”, diz Echteld no site do AZ.

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“Ao mesmo tempo, vejo que ainda há muito potencial no grupo. Queremos, entre outras coisas, ser mais consistentes a longo prazo. Tenho orgulho de que o clube tenha demonstrado confiança em mim. Juntamente com a comissão técnica, a direção técnica e os jogadores, queremos encerrar bem a temporada atual para, em seguida, nos prepararmos para o que esperamos que seja mais uma temporada histórica.”

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