O AZ quer trazer para a Holanda um lateral “anônimo” da Seleção Juvenil Holandesa

O AZ está tentando contratar Sam de Grand para a Eredivisie, segundo o Voetbal International. O Lommel SK se recusa, por enquanto, a cooperar com a transferência do lateral-esquerdo de 21 anos, que também joga na Seleção Juvenil Holandesa.

De Grand é talvez o jogador menos conhecido da seleção juvenil holandesa. O canhoto nasceu há 21 anos em Den Bosch, mas se mudou para a Bélgica logo após quatro semanas.

Em nosso país vizinho ao sul, ficou claro que De Grand sabe jogar muito bem. Ele atuou nas categorias de base do OH Leuven, do RSC Anderlecht e do KRC Genk, mas acabou se destacando no Lommel.

No final de 2025, De Grand foi convocado para a Seleção Juvenil Holandesa por Michael Reiziger. Com isso, ele chamou a atenção pela primeira vez da mídia esportiva holandesa.

Essa atenção poderá aumentar bastante nos próximos anos se ele se transferir para o AZ. O clube de Alkmaar vê em De Grand um sucessor ideal para Mees de Wit, que deseja se transferir para o exterior.

O AZ já teria feito várias ofertas, mas o Lommel ainda não está convencido. De Grand tem contrato até meados de 2028 e, segundo o Transfermarkt, vale 1 milhão de euros.

Até o momento, De Grand disputou 81 partidas oficiais pelo Lommel. Nessas partidas, o lateral-esquerdo marcou cinco gols e deu nada menos que vinte assistências.