O AZ desferiu um golpe devastador no FC Twente nos acréscimos: NEC e Ajax comemoram

O FC Twente deixou escapar a vitória contra o AZ no domingo, já nos acréscimos. Os Tukkers estavam ganhando por 1 a 2 e pareciam dar um grande salto na tabela, mas, aos 95 minutos, Peer Koopmeiners, após passe do goleiro Rome-Jayden Owusu-Oduro, desferiu um golpe devastador nos visitantes: 2 a 2. O Twente permanece assim em quinto lugar, com os mesmos pontos do Ajax (55). O NEC continua em terceiro, com 56 pontos.

Enquanto o AZ já está garantido na fase de grupos da Liga Europa graças à conquista da taça, cada ponto vale ouro para o Twente na disputa pelo terceiro ou quarto lugar. A equipe do técnico John van den Brom recebeu um grande impulso bem antes do pontapé inicial, já que os concorrentes NEC (1 a 1 contra o Telstar) e Ajax (2 a 2 contra o PSV) já haviam perdido pontos importantes no sábado.

O AZ foi a melhor equipe no primeiro quarto de hora e conseguiu marcar em um de seus ataques após cerca de 15 minutos. Ro-Zangelo Daal passou para Mees de Wit, que havia subido, cujo cruzamento foi mal afastado por Stav Lemkin. A bola caiu perfeitamente nos pés de Clasie, que finalizou com um voleio maravilhoso, acertando na parte interna da trave: 1 a 0.

Esse gol, naturalmente, fez bem ao AZ, e os jogadores de Alkmaar tentaram ampliar a vantagem imediatamente. Após mais uma boa jogada de Daal e De Wit, Troy Parrott parecia estar a caminho do 2 a 0, não fosse Mats Rots estar em excelente posição na linha do gol e neutralizar a tentativa.

O Twente manteve a posse de bola após a defesa de Rots e marcou menos de um minuto depois. O Twente cortou pelo meio da defesa do Alkmaar e Sam Lammers cruzou na tentativa de alcançar um companheiro. No entanto, seu cruzamento foi desviado infelizmente pelo pé de Owusu-Oduro, que acabou marcando um gol contra: 1-1.

O Twente começou muito bem o segundo tempo e, depois que uma primeira chance dos visitantes foi neutralizada de forma brilhante por Owusu-Oduro, o gol acabou surgindo pouco depois. Um passe em profundidade do jovem talento Ruud Nijstad chegou atrás da defesa do AZ até Kristian Hlynsson, que cruzou para Lammers finalizar: 1 a 2.

Após esse gol, o Twente passou por uma fase menos favorável, mas saiu ileso e se recuperou nos dois minutos finais. Isso rendeu ao Twente uma boa chance para Lammers, que não controlou bem a bola e manteve o jogo vivo. O AZ pressionou com força e, aos 95 minutos, desferiu um golpe forte no Twente. Koopmeiners chutou com precisão após passe de Owusu-Oduro, que havia subido: 2 a 2.