O Atlético de Madrid quebra o tabu do dérbi após 49 anos

O Atlético de Madrid finalmente conseguiu quebrar um tabu que o acompanhava havia 49 anos, no dérbi contra o Real Madrid, após sua emocionante vitória (2 a 1), na noite de domingo, no estádio Metropolitano, pela sétima rodada de LaLiga.

A partida teve vários lances polêmicos do ponto de vista da arbitragem, com destaque para a expulsão do zagueiro do time merengue, Dean Huijsen, e a marcação de um pênalti para o Atlético, que abriu caminho para a vitória da equipe do técnico Diego Simeone.

Por sua vez, a rede de estatísticas "Opta" informou que o Atlético de Madrid conquistou duas vitórias consecutivas em casa no dérbi de Madrid pelo Campeonato Espanhol pela primeira vez desde janeiro de 1977.

O Atlético de Madrid venceu o Real no dérbi da temporada passada dentro do estádio Metropolitano por um placar elástico (5 a 2), encerrando assim o tabu histórico.

A rede destacou que o Atlético de Madrid finalizou 9 vezes na direção do gol, seu número mais alto em uma partida do Campeonato contra o Real Madrid sob o comando de Diego Simeone.

Além disso, Jonathan David, atacante do Atlético (autor do segundo gol), marcou em suas três primeiras partidas no Campeonato Espanhol.

A rede acrescentou que David é o único jogador a marcar em suas três primeiras partidas com o Atlético de Madrid nesta competição durante o século XXI.

Ele é também o único jogador do Atlético de Madrid a marcar em sua primeira partida no Campeonato Espanhol e em sua primeira partida no dérbi contra o Real Madrid nesta competição durante o século XXI.