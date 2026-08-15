O Atlético de Madrid vive um clima de perplexidade após as reportagens veiculadas pela imprensa argentina, encabeçadas pela rede "ESPN", que alegaram que o próprio clube teria empurrado seu atacante argentino Julián Álvarez a anunciar seu desejo de deixar a equipe e buscar realizar o sonho de se transferir para o Barcelona.

Álvarez havia declarado anteriormente: "O melhor para todos é concretizar uma transferência, quero realizar meu sonho", numa clara referência ao seu desejo de mudar de destino durante a atual janela de transferências.

Mas fontes dentro do Atlético de Madrid garantiram ao jornal "Mundo Deportivo" que o clube não esteve por trás dessas declarações, e que o ocorrido não condiz com a forma como a direção lida com as crises dos jogadores.

Atlético: não entramos em contato com Álvarez após o fim da temporada

Segundo o que foi transmitido pelo clube, Álvarez deixou as fileiras da equipe após o fim da temporada para se juntar à seleção da Argentina e disputar a Copa do Mundo, e desde então não houve nenhum contato direto com ele por parte da direção do Atlético.

As fontes esclareceram que o único contato entre as partes ocorreu dentro do padrão habitual, por meio do preparador físico que acompanha as condições dos jogadores durante o período em que estão com as seleções de seus países, algo natural e sem relação com o futuro do jogador ou com seu desejo de sair.

A direção do clube frisou que não abriu nenhuma conversa com Álvarez após o término da temporada, o que torna a versão de que o clube teria incitado o jogador a anunciar sua posição motivo de perplexidade nos bastidores do Atlético.

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O clube esperava uma movimentação do jogador

Apesar da ausência de contato direto com o jogador, o Atlético de Madrid tinha conhecimento da possibilidade de Álvarez se posicionar, depois que dirigentes do clube tomaram ciência de uma reportagem publicada pelo jornal "Mundo Deportivo" anteriormente.

A reportagem havia apontado a possibilidade de o atacante argentino dar um passo ou emitir um posicionamento público sobre seu futuro no dia 23 de junho, informação que foi divulgada posteriormente e confirmada por outros veículos de imprensa.

Por conseguinte, o clube não ficou totalmente surpreso com a movimentação de Álvarez, mas foi surpreendido pelas reportagens que surgiram depois e associaram a posição do jogador à própria direção do Atlético.

Proposta do Barcelona não foi aceita

O pano de fundo da crise remonta a semanas anteriores, quando o Barcelona apresentou uma proposta oficial para contar com os serviços de Álvarez, mas o Atlético de Madrid a recusou de imediato.

De acordo com a reportagem, a proposta era de 100 milhões de euros, a serem pagos em 6 parcelas, uma oferta que não despertou interesse da direção do clube madrilenho, que não a analisou de forma séria.

Atlético mantém a discrição

Segundo o "Mundo Deportivo", a direção do Atlético de Madrid afirma que há algum tempo busca evitar o vazamento desse tipo de assunto para a imprensa, especialmente quando se trata do futuro dos jogadores e de divergências internas.

O clube entende que a melhor forma de resolver as crises com seus jogadores é preservar um grande grau de discrição, longe de declarações e vazamentos mútuos.