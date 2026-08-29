Mateo Alemany, diretor esportivo do Atlético de Madri, reafirmou a posição do clube sobre o futuro do argentino Julián Álvarez, indicando que o jogador está a caminho de recuperar sua condição física, depois de retornar aos treinos na sequência de um curto período em que ficou ausente por conta de um problema de saúde.

Em declarações ao canal "Movistar" antes do confronto com o Sevilla, Alemany afirmou que a partida no Sánchez Pizjuán não será fácil, explicando: "Esses jogos são sempre difíceis. O estádio Sánchez Pizjuán é um campo extremamente complicado, e o Sevilla está fazendo um ótimo início de temporada. Há sempre tensão, mas também confiança".

Sobre o futuro de Álvarez, Alemany se limitou a reforçar a posição do Atlético de Madri, dizendo: "Fomos muito claros e firmes a respeito disso. O conselho de administração emitiu um comunicado sobre o assunto, e o CEO confirmou isso com clareza e firmeza. Remeto vocês a isso; por que eu diria mais?".

Alemany abordou a possibilidade de o atacante argentino voltar a atuar pela equipe na próxima partida, explicando que Álvarez passou vários dias em que não esteve em boas condições, mas retornou aos treinos, acrescentando: "Ele treinou ontem, e esperamos que se recupere rápido e esteja pronto para o próximo jogo do Campeonato Espanhol".

O dirigente do Atlético revelou que conversou com Álvarez durante o último treino, garantindo que a situação do jogador parece boa, à espera de que ele recupere totalmente sua condição física e volte às contas da comissão técnica no próximo período.

As declarações de Alemany surgem em meio à continuidade das especulações sobre o futuro de Álvarez, com a aproximação do fechamento da janela de transferências, enquanto o Atlético de Madri mantém sua posição declarada quanto à permanência de seu atacante na equipe.