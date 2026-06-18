O astro marroquino salva a honra dos árabes na Copa do Mundo

O marroquino Ayub Bouadi, astro da seleção marroquina, conseguiu salvar a honra dos árabes após o término da primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
A rede de estatísticas “Opta” divulgou sua seleção ideal para a primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.
Bouadi foi o único astro árabe a figurar na seleção ideal da Opta, após ter feito uma partida excepcional contra o Brasil e recebido muitos elogios.
Lionel Messi, capitão da seleção argentina, liderou a seleção ideal da primeira rodada, após marcar um hat-trick na partida contra a Argélia.
Também integraram a seleção ideal o francês Kylian Mbappé, o norueguês Erling Haaland e o marfinense Yann Diomandi.
Zin Fuzinia, goleiro de Cabo Verde, integrou a seleção ideal da Opta, após manter o gol invicto na partida contra a Espanha.