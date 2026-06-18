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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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O astro marroquino salva a honra dos árabes na Copa do Mundo

Marrocos
Copa do Mundo
A. Bouaddi
K. Mbappe
L. Messi
E. Haaland
Argentina
Marrocos

O marroquino Ayub Bouadi, astro da seleção marroquina, conseguiu salvar a honra dos árabes após o término da primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A rede de estatísticas “Opta” divulgou sua seleção ideal para a primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Bouadi foi o único astro árabe a figurar na seleção ideal da Opta, após ter feito uma partida excepcional contra o Brasil e recebido muitos elogios.

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, liderou a seleção ideal da primeira rodada, após marcar um hat-trick na partida contra a Argélia.

Também integraram a seleção ideal o francês Kylian Mbappé, o norueguês Erling Haaland e o marfinense Yann Diomandi.

Copa do Mundo
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Escócia
SCO
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Marrocos
MAR
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Argentina
ARG
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Áustria
AUT

Zin Fuzinia, goleiro de Cabo Verde, integrou a seleção ideal da Opta, após manter o gol invicto na partida contra a Espanha.

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