O astro indonésio Ole Romeny retorna definitivamente à Eredivisie

O Fortuna Sittard reforçou seu elenco com a contratação de Ole Romeny por empréstimo. O atacante de 26 anos chega do Oxford United por uma temporada.

No site do clube, Romeny comenta sobre sua transferência. “Desde o primeiro momento, me senti bem. A confiança que o clube depositou em mim me deixou imediatamente com uma sensação positiva e foi um fator importante na minha decisão.”

“Estou muito ansioso para entrar em campo, disputar partidas e mostrar meu valor. Como atacante, quero ser decisivo para a equipe, por isso vou dar tudo de mim para marcar muitos gols aqui e conquistarmos grandes sucessos juntos”, afirmou o jogador, que já disputou dez partidas pela seleção da Indonésia.

O diretor técnico Joris Mathijsen também está satisfeito com a chegada de Romeny. “Já vínhamos trabalhando na contratação do Ole há algum tempo, mas, devido à tramitação de sua autorização de trabalho, demorou mais para que pudéssemos concluir a transferência.”

“Ole é um reforço ofensivo que conheço bem de uma colaboração anterior. Desde então, ele evoluiu e adquiriu experiência tanto em nível nacional quanto internacional”, afirmou o ex-finalista da Copa do Mundo.

Em dez partidas pela seleção indonésia, Romeny marcou seis gols e deu duas assistências. Isso já lhe rendeu 2,6 milhões de seguidores no Instagram.

No Oxford United, Romeny passou por dificuldades. Na Holanda, o jogador natural de Nijmegen já havia atuado, sucessivamente, pelo NEC, Willem II, FC Emmen e FC Utrecht.