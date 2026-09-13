O turco Arda Güler tornou-se um jogador indispensável no time do Real Madrid, sob o comando do técnico José Mourinho.

O jornal AS revelou que Güler é atualmente o jogador que mais cria chances na La Liga, com um total de 24 oportunidades, contra 18 de Lamine Yamal, astro do Barcelona, que aparece em segundo lugar.

Arda Güler também passou a ser o que mais cria chances convertidas, com um total de 6 oportunidades, contra 5 na conta de Yamal.

Güler não se esqueceu de cumprir as funções defensivas e de combate, ocupando a quarta colocação, com um total de 5 recuperações de bola no último terço do campo.

Güler começou como titular diante de Espanyol, Real Sociedad e Real Betis, mas não ultrapassou os 78 minutos em nenhuma partida.

Diante do Málaga, o jogador turco entrou aos 87 minutos, e contra o Rayo Vallecano, participou a partir dos 72 minutos.

Naturalmente, o Real Madrid está ciente do talento que tem em mãos e, por isso, acelerou as conversas relativas à renovação do contrato do jogador turco.

O contrato atual de Arda Güler se estende até 2029, enquanto o novo contrato vai até 2031.

Mas o mais importante é que ele traz uma melhoria econômica compatível não apenas com o seu nível atual, o que também é relevante, mas igualmente com o seu futuro, pois ele tem 21 anos de idade, e seu valor de mercado é de 90 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt.

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