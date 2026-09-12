O astro do Real Madrid quebra o recorde de Messi

O jogador argentino Franco Mastantuono liderou seu clube, a Fiorentina, a uma valiosa vitória sobre o anfitrião Venezia, pelo placar de 4 a 2, na quarta rodada do Campeonato Italiano.

Depois que o Venezia abriu o placar com um gol de Kike Adams aos 22 minutos, a Viola respondeu com quatro gols consecutivos, antes de Antonio Haino marcar o segundo gol dos donos da casa.

Os quatro gols da Fiorentina levaram a assinatura de Mastantuono, com um "hat-trick" aos 29, 30 e 84 minutos, além do gol de Matteo Pellegrino, aos 66 minutos.

A rede ESPN informou que Mastantuono, astro do Real Madrid que joga emprestado à Viola, superou seu compatriota Lionel Messi, tornando-se o mais jovem jogador argentino a marcar um hat-trick nas cinco grandes ligas europeias.

Aos 19 anos e 28 dias, Mastantuono era 231 dias mais jovem do que Messi quando este último marcou o primeiro hat-trick de sua carreira com o Barcelona, diante do Real Madrid, em 10 de março de 2007.

Os gols de Mastantuono, na última sexta-feira, foram os primeiros dele com a Fiorentina desde que se juntou ao time italiano, vindo do Real Madrid por empréstimo por uma temporada.

Graças ao hat-trick, Mastantuono igualou o número de gols que marcou nas 35 partidas que disputou pelo Real Madrid na temporada passada.

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