O português Bernardo Silva se afastou dos planos de José Mourinho no Real Madrid, depois de ter atuado por apenas 8 minutos nas últimas duas partidas do time no Campeonato Espanhol. Ele ficou no banco de reservas diante do Elche, antes de entrar nos minutos finais do confronto com o Atlético de Madrid, no qual deu a assistência para Antonio Rüdiger, autor do único gol do Real Madrid na derrota (2 a 1) no dérbi.

Segundo o jornal espanhol "Sport", a queda do papel de Bernardo Silva no Real Madrid coincidiu com o forte início de temporada do Barcelona, o time do qual o jogador esteve perto de se aproximar durante a janela de transferências do verão, antes de a negociação emperrar por causa de suas exigências econômicas e de seu desejo de ter um papel de titular indiscutível.

Silva, de 32 anos, tornou-se apto a negociar com qualquer clube após o fim de seu contrato com o Manchester City e, apesar de seu desejo de vestir a camisa do Barcelona, a situação econômica do clube, aliada à sua insistência em jogar de forma regular, não convenceu Hansi Flick, que não lhe prometeu uma vaga de titular no meio-campo do time catalão, diante da forte concorrência pelas posições de meio-campo.

Há alguns dias, Deco, diretor esportivo do Barcelona, admitiu que a opção de contratar Bernardo Silva esteve em pauta durante o verão.

Em entrevista à rádio "RAC 1", ele disse: "Temos alguns critérios, e essa não era a posição que buscávamos. Além disso, ele queria jogar por razões econômicas, e tinha algumas percepções diferentes. Se eles têm percepções diferentes das nossas, não podemos fazer nada".

O jogador português, que também despertava o interesse do Atlético de Madrid, optou por se transferir para o Real Madrid e vestir a camisa branca.

Silva começou como titular nas duas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, diante de Espanyol e Real Sociedad, mas sua participação foi diminuindo gradualmente antes da pausa para as datas Fifa, a ponto de ter começado apenas uma partida como titular nos últimos 5 jogos do time na competição, contra o Rayo Vallecano, que terminou com a vitória do Real Madrid por 4 a 1.

Sua situação não foi melhor na Liga dos Campeões da Europa, pois ficou fora dos planos de Mourinho na partida da vitória sobre a Inter de Milão, não tendo participado do jogo.

Apesar dos problemas evidentes que o Real Madrid vem enfrentando no nível de desempenho, o técnico português segue dando prioridade a Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni nas posições de contenção dentro do esquema de duplo pivô.

Valverde é um jogador titular indispensável na escalação de Mourinho, tendo começado todos os jogos do Real Madrid nesta temporada.

Já Tchouaméni, que não foi convocado para a lista da seleção da França durante a atual pausa para as datas Fifa, que se estende por três semanas, disputou duas partidas consecutivas como titular após se recuperar completamente da lesão.

Em contrapartida, Bernardo Silva se viu fora dos planos titulares, depois de fracassar em reservar um lugar para si dentro da escalação do Real Madrid, seja na ponta direita ou na posição de duplo pivô.

O jogador português ainda não conseguiu se impor no time, apesar das expectativas que acompanharam sua chegada ao clube.

A marginalização de Silva coincide com o brilho do Barcelona no início da temporada, já que o time catalão lidera a tabela do Campeonato Espanhol com folga, superando seus rivais por uma diferença de um jogo em número de confrontos, e ficando à frente do Real Madrid por uma diferença de 6 pontos, o que acentua a comparação entre o caminho que o jogador escolheu e a realidade que ele vive atualmente dentro do time merengue.