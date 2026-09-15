Parece que Jérémy Jacquet, zagueiro do Liverpool, está próximo de entrar nos planos da seleção francesa, depois que relatos da imprensa revelaram sua presença na lista prévia elaborada por Zinedine Zidane, treinador dos Bleus.

De acordo com o que informou o site "Foot Mercato", Jacquet pode receber sua primeira convocação para a seleção francesa no próximo período, depois que Zidane o incluiu na lista de jogadores que escolheu preliminarmente para sua primeira reunião com a seleção francesa.

Esse interesse reflete o crescente reconhecimento pelo nível apresentado pelo zagueiro francês de 21 anos, que se transferiu para o Liverpool vindo do Rennes por 70 milhões de euros, antes de conseguir deixar uma marca clara em seu início com o time inglês.

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Jacquet se impôs com força no cenário durante o último período, depois de apresentar níveis defensivos notáveis com o Liverpool e demonstrar uma capacidade impressionante de lidar com as exigências da competição na Premier League, apesar de sua recente estreia no torneio.

Durante o confronto do Liverpool contra o Fulham, que terminou empatado sem gols, Jacquet foi um dos principais elementos da linha defensiva, depois de conseguir salvar uma bola em cima da linha do gol, além de apresentar uma atuação defensiva sólida ao longo de toda a partida.

O jovem zagueiro demonstrou durante o jogo grande tranquilidade e concentração, além de sua capacidade de ler os movimentos do adversário e lidar com situações perigosas, confirmando rapidamente que começou a se adaptar à natureza do futebol inglês e às suas exigências físicas e técnicas difíceis.

Parece que esse brilho não passou despercebido pela comissão técnica francesa, que caminha para ampliar o círculo de opções a fim de incluir um número maior de jovens talentos franceses em destaque na Premier League.

Segundo o "Foot Mercato", a nova comissão técnica francesa não olha apenas para os nomes de sempre, mas também acompanha um número de jogadores jovens que se impuseram em seus clubes, o que pode dar a Jacquet uma chance real de se juntar à seleção no próximo período.

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A questão não se limita ao zagueiro do Liverpool, já que a lista de candidatos também inclui Enzo Le Fée, meio-campista do Sunderland, e Olivier Boscagli, zagueiro do Brighton, além de Lucas Da Cunha, jogador do Como.

Esses nomes refletem uma tendência clara de dar oportunidade a jogadores que apresentam níveis fortes em seus clubes, ainda que ainda não tenham se tornado elementos titulares nos planos da seleção francesa.

Mesmo assim, o caminho até a seleção francesa não será necessariamente fácil para Jacquet, já que o jogador ainda está no início de sua experiência com o Liverpool e precisa continuar trabalhando no desenvolvimento de seu nível sem pressa.

A transferência para um clube do tamanho do Liverpool, somada à disputa das competições da Premier League, coloca o jogador diante de grandes desafios físicos e técnicos, especialmente com o congestionamento do calendário de jogos e a variedade de torneios dos quais o time participa.

Por isso, será importante para Jacquet manter seu nível atual e continuar a evolução gradual, a fim de firmar-se primeiro na escalação do Liverpool, antes de pensar em conquistar um lugar permanente na seleção francesa.

Apesar disso, o simples fato de o nome de Jacquet constar na lista prévia escolhida por Zidane representa um reconhecimento importante dos níveis que o jogador apresentou no período recente.

Espera-se que a primeira lista de Zidane seja anunciada na sexta-feira, e caso Jacquet esteja nela, isso representará um marco de destaque em sua trajetória e poderá lhe dar um forte impulso para continuar sua ascensão em nível internacional.

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