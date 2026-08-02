O astro do Liverpool é alvo da Inter de Milão, mas há um obstáculo para o negócio

O Inter de Milão se prepara para apresentar uma grande proposta financeira a fim de convencer o Liverpool a abrir mão do seu meio-campista Curtis Jones, durante a atual janela de transferências de verão.

De acordo com o jornal inglês "Daily Mail", o Inter de Milão está disposto a pagar 30 milhões de libras esterlinas para garantir os serviços do jogador inglês.

O periódico indicou que o Liverpool recusou a proposta do clube italiano e mantém sua posição de não se desfazer de Jones por esse valor, acreditando que ele vale mais do que isso.

Apesar da redução do seu papel central em Anfield nas últimas temporadas, Curtis Jones continua sendo um jogador fortemente desejado por alguns outros clubes, com destaque para o Inter de Milão.

Jones tem contrato com o Liverpool até 2027 e conta com a admiração da diretoria do Inter de Milão, que o acompanha há vários meses.

O Liverpool, comandado pelo atual técnico Andoni Iraola, não descartou se desfazer dos serviços de Jones, mas aguarda uma proposta mais próxima das suas exigências antes de pensar na sua saída.