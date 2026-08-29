A saída do jogador Marc Casadó é um dos principais assuntos no Barcelona durante os últimos dias da janela de transferências.

Casadó conhece a sua situação há vários meses e, em conjunto com o seu agente Jorge Mendes, estuda há algum tempo as diferentes opções disponíveis para dar continuidade à sua carreira longe da equipe catalã.

O jornal Sport revelou que vários clubes entraram em contato com o entorno de Casadó para conhecer as condições de uma possível negociação.

O jogador prefere permanecer no Barcelona, mas o congestionamento existente no meio-campo complicou bastante as suas chances de conseguir os minutos que deseja.

Casadó tornou-se um dos jogadores do Barcelona que mais desperta interesse na lista dos candidatos a deixar o clube, que avalia o jogador em cerca de 40 milhões de euros, embora possa aceitar um valor um pouco menor.

Nas últimas semanas, a opção de uma transferência para a Arábia Saudita passou por períodos em que parecia ganhar muita força e outros em que as suas chances diminuíram. Essa opção ainda continua de pé, mas não é a única.

Inglaterra, Turquia e Arábia Saudita estão entre os mercados que mais pressionaram para contratar Casadó, enquanto o jogador segue avaliando o projeto que mais o convence.

O Barcelona esperava definir o futuro do jogador cedo, e o clube também transmitiu isso a Jorge Mendes, que manteve contato constante com a direção esportiva ao longo de toda a janela de transferências, mas Casadó e o seu agente acreditam que vale a pena esperar mais alguns dias antes de tomar a decisão final.

Normalmente, nos últimos dias da janela de transferências, surgem novas oportunidades em razão de movimentações inesperadas ou necessidades urgentes de alguns clubes. Casadó tem propostas em cima da mesa, mas quer conhecer todas as suas opções antes de escolher o seu destino e, por essa razão, todos os indícios apontam que a sua saída ocorrerá quase nos últimos momentos da janela de transferências.

Ele deve tomar a sua decisão final entre domingo e segunda-feira, e o Barcelona pediu a Mendes que o mantenha informado sobre as movimentações e novidades, mas entende que a decisão final cabe ao jogador.

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