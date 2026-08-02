O astro da Argélia vai se juntar ao Leipzig?

O Leipzig esclareceu a verdade sobre a realização de negociações no momento atual para a contratação do atacante argelino Mohamed Amoura, durante a atual janela de transferências de verão.

O jornalista alemão Florian Plettenberg, repórter da rede "Sky Sport - Alemanha", disse neste domingo que os clubes Leipzig e Wolfsburg negaram a veracidade dos relatos que falavam sobre a existência de negociações entre eles a respeito da transferência de Amoura, afirmando que essas informações estão "completamente longe da verdade".

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Plettenberg acrescentou, por meio de sua conta na plataforma "X", que o Leipzig está totalmente concentrado em concretizar o negócio de Fisnik Asllani, que representa uma prioridade para o clube no período atual.

Amoura tem 26 anos e joga atualmente no Wolfsburg, ao qual se juntou com contrato definitivo no verão de 2024, vindo do Union Saint-Gilloise, da Bélgica.

O jogador argelino atua na posição de centroavante, além de saber jogar pelas pontas graças à sua grande velocidade, e está vinculado por contrato ao Wolfsburg até o verão de 2029.