O Aston Villa tira Manzambi do Newcastle

Parecia que tudo estava acertado para a transferência de Johan Manzambi para o Newcastle, mas o craque da Seleção Suíça acabou optando pelo Aston Villa. Os Magpies haviam chegado a um acordo com o Freiburg por cerca de 60 milhões de euros, mas não conseguiram obter a aprovação do jogador, que agora está finalizando a negociação com os Villans.
QUE COPA DO MUNDO! — Johan Manzambi, após marcar 3 gols e dar 2 assistências na Copa do Mundo de 2026, vai substituir Amadou Onana, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado durante a partida contra a Bélgica.