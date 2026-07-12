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O Aston Villa tira Manzambi do Newcastle

Newcastle
Aston Villa
Mercado da bola

Parecia que tudo estava acertado para a transferência de Johan Manzambi para o Newcastle, mas o craque da Seleção Suíça acabou optando pelo Aston Villa. Os Magpies haviam chegado a um acordo com o Freiburg por cerca de 60 milhões de euros, mas não conseguiram obter a aprovação do jogador, que agora está finalizando a negociação com os Villans.


QUE COPA DO MUNDO! — Johan Manzambi, após marcar 3 gols e dar 2 assistências na Copa do Mundo de 2026, vai substituir Amadou Onana, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado durante a partida contra a Bélgica.

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