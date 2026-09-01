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Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

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O Aston Villa fecha uma contratação senegalesa histórica junto ao Paris

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O jogador de pouca idade

O Aston Villa anunciou oficialmente a contratação do jovem atacante senegalês Ibrahim Mbaye, vindo do Paris Saint-Germain, em uma negociação avaliada em 55 milhões de euros, para que o jogador de 18 anos inicie um novo capítulo em sua trajetória na Premier League.

A negociação havia entrado em seus estágios finais nos últimos dias, depois que os dois clubes chegaram a um acordo sobre a transferência do jogador, antes de Mbaye viajar para a Inglaterra a fim de realizar os exames médicos e assinar seu contrato com o Aston Villa.

Mbaye chega ao Aston Villa após uma passagem curta, mas marcante, pelo Paris Saint-Germain, clube ao qual se juntou na academia aos dez anos de idade, antes de ser promovido ao time principal e disputar sua primeira partida como profissional em agosto de 2024, quando tinha 16 anos, 6 meses e 23 dias, tornando-se o jogador mais jovem a começar uma partida pela equipe parisiense.

Durante sua experiência pelo Paris, o atacante senegalês participou de 42 partidas, nas quais marcou 4 gols e deu 45 assistências, além de conquistar uma série de títulos importantes, entre eles dois títulos da Liga dos Campeões da Europa, segundo os dados oficiais do clube.

A saída de Mbaye do Paris ocorreu depois que suas chances de ter minutos regulares de jogo diminuíram, já que ele não disputou um único minuto pela equipe desde o início da atual temporada, apesar de ter contrato com o clube até 2028.

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A negociação assume uma importância especial para o Paris Saint-Germain, tendo em vista que Mbaye é um dos principais nomes formados na academia do clube, enquanto relatos indicam que a operação pode representar a maior venda de um jogador saído do centro de formação do Paris Saint-Germain, superando a marca anterior registrada em nome de Mamadou Sakho.

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