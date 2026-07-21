A lenda do Manchester United, Gary Neville, dirigiu duras críticas ao desempenho da seleção da Argentina na final do Mundial de 2026, que perdeu para a Espanha por 1-0, descrevendo-o como "uma grande porcaria" e sublinhando que foi apenas a genialidade de Lionel Messi que levou os argentinos até ao jogo decisivo.

Neville (51 anos) afirmou, numa conversa no podcast "Stick to Football": "Jogaram muito mal, vamos ser claros. Jogaram mal. O que quero dizer é que, se conseguiram manter-se no jogo, então devemos elogiá-los. Fizeram um bom trabalho, mas jogaram mal".

O antigo treinador do Valencia, que disputou 85 jogos internacionais com a Inglaterra, sublinhou que a Argentina não teria chegado à final do Mundial pela segunda vez consecutiva se não fosse Messi, que marcou 8 golos na competição, dizendo: "A Argentina tem uma sintonia fantástica e um espírito competitivo feroz, e tem um jogador incrível no ataque que a ajuda a alcançar a vitória. Sem ele, talvez tivesse tido dificuldades em chegar até ali".

Neville não recuou na sua posição contundente, apesar de ter elogiado o espírito de luta da Argentina, insistindo: "Se o aspeto é mau e o cheiro é desagradável, então é mau, com toda a franqueza. O que vimos na final foi um desempenho medíocre. Jogaram mal em vários momentos".

Por seu lado, Ian Wright, lenda do Arsenal que disputou 33 jogos internacionais com a Inglaterra, admitiu: "Estou feliz por a Argentina não ter vencido, mas também estou triste. Não gostei de ver o Messi a chorar daquela maneira, era evidente o quanto ficou afetado com aquilo", acrescentando: "Mas estou muito feliz pela Espanha".