O artilheiro da final da Liga dos Campeões se aposenta com apenas 31 anos

Divock Origi encerrou oficialmente sua carreira profissional na segunda-feira. O belga de 31 anos não disputava uma partida oficial desde maio de 2023 e estava sem clube desde que deixou o AC Milan no inverno passado.

“Como jogador, alcancei meu objetivo neste esporte”, escreve Origi no The Players Tribune ao lado de uma foto com o troféu da Liga dos Campeões. “Realizei meus sonhos de infância ao jogar nos maiores palcos e conquistar os prêmios mais importantes.” Ele também agradece à família, aos companheiros de equipe, aos treinadores e aos torcedores pelo apoio.

Em sua carta de despedida, Origi relembra sua revelação na Copa do Mundo de 2014. O atacante, então com 19 anos, marcou o gol da vitória contra a Rússia, garantindo a classificação da Bélgica para as oitavas de final. Com isso, ele se tornou o mais jovem artilheiro belga da história da Copa do Mundo.

Pouco depois daquele torneio, Origi assinou com o Liverpool, onde se tornou um queridinho da torcida. Embora muitas vezes não fosse titular, ele ganhou fama com gols importantes. Seu papel na campanha da Liga dos Campeões de 2018/19 foi crucial: após seus dois gols na histórica semifinal contra o FC Barcelona (4 a 0), ele também marcou na final vencida por 2 a 0 contra o Tottenham Hotspur.

Origi revela que, em 2018, esteve perto de se transferir para o Wolverhampton Wanderers. No fim das contas, ele permaneceu em Anfield, uma escolha que, alguns meses depois, foi recompensada com o sucesso na Liga dos Campeões. Segundo o belga, sua fé desempenhou um papel importante nessa decisão.

Os últimos anos de sua carreira foram bem menos bem-sucedidos. Após deixar o Liverpool, Origi não conseguiu se firmar no AC Milan e nem mesmo um período de empréstimo ao Nottingham Forest trouxe mudanças. Desde dezembro, ele estava sem clube.

Ainda assim, o jogador com 32 convocações pela seleção nacional olha para trás com satisfação para sua carreira. Com o Liverpool, ele conquistou, entre outros títulos, a Liga dos Campeões, a Premier League, a FA Cup e a Copa da Liga. Agora, Origi quer se dedicar à moda, ao empreendedorismo e à sua própria agência de jogadores. “Quando você consegue olhar para trás sem arrependimentos por tudo o que conquistou, sabe que é hora de dizer adeus”, concluiu.