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(191227) -- BEIJING, Dec. 27, 2019 -- File photo taken on June 1, 2019 shows players of Liverpool celebrating their championship on the podium after the UEFA Champions League final match between two British teams Liverpool and Tottenham Hotspur in Madrid, Spain. On June 1, Liverpool won an all-English UEFA Champions League final, beating Tottenham Hotspur 2-0 to win the title for the sixth time. The Reds had last won Europe s premier club tournament in 2005, when they beat AC Milan on penalties following an epic 3-3 draw after extra-time. Continuing their stellar 2019, Liverpool then clinched the FIFA Club World Cup title for the first time after beating Copa Libertadores winners Flamengo 1-0 on December 21. )TOP 10 WORLD SPORTS NEWS EVENTS IN 2019 TOP 10 WORLD SPORTS NEWS EVENTS IN 2019 GuoxQiudaImago
Jeroen van Poppel

Traduzido por

O artilheiro da final da Liga dos Campeões se aposenta com apenas 31 anos

D. Origi

Divock Origi encerrou oficialmente sua carreira profissional na segunda-feira. O belga de 31 anos não disputava uma partida oficial desde maio de 2023 e estava sem clube desde que deixou o AC Milan no inverno passado.

“Como jogador, alcancei meu objetivo neste esporte”, escreve Origi no The Players Tribune ao lado de uma foto com o troféu da Liga dos Campeões. “Realizei meus sonhos de infância ao jogar nos maiores palcos e conquistar os prêmios mais importantes.” Ele também agradece à família, aos companheiros de equipe, aos treinadores e aos torcedores pelo apoio.

Em sua carta de despedida, Origi relembra sua revelação na Copa do Mundo de 2014. O atacante, então com 19 anos, marcou o gol da vitória contra a Rússia, garantindo a classificação da Bélgica para as oitavas de final. Com isso, ele se tornou o mais jovem artilheiro belga da história da Copa do Mundo.

Pouco depois daquele torneio, Origi assinou com o Liverpool, onde se tornou um queridinho da torcida. Embora muitas vezes não fosse titular, ele ganhou fama com gols importantes. Seu papel na campanha da Liga dos Campeões de 2018/19 foi crucial: após seus dois gols na histórica semifinal contra o FC Barcelona (4 a 0), ele também marcou na final vencida por 2 a 0 contra o Tottenham Hotspur.

Origi revela que, em 2018, esteve perto de se transferir para o Wolverhampton Wanderers. No fim das contas, ele permaneceu em Anfield, uma escolha que, alguns meses depois, foi recompensada com o sucesso na Liga dos Campeões. Segundo o belga, sua fé desempenhou um papel importante nessa decisão.

Os últimos anos de sua carreira foram bem menos bem-sucedidos. Após deixar o Liverpool, Origi não conseguiu se firmar no AC Milan e nem mesmo um período de empréstimo ao Nottingham Forest trouxe mudanças. Desde dezembro, ele estava sem clube.

Ainda assim, o jogador com 32 convocações pela seleção nacional olha para trás com satisfação para sua carreira. Com o Liverpool, ele conquistou, entre outros títulos, a Liga dos Campeões, a Premier League, a FA Cup e a Copa da Liga. Agora, Origi quer se dedicar à moda, ao empreendedorismo e à sua própria agência de jogadores. “Quando você consegue olhar para trás sem arrependimentos por tudo o que conquistou, sabe que é hora de dizer adeus”, concluiu.

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