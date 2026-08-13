O Arsenal renovou suas tentativas de fechar a contratação do zagueiro do Aston Villa, Ezri Konsa, num movimento que confirma o desejo do técnico Mikel Arteta de reforçar sua defesa antes do início da nova temporada.

A emissora britânica BBC revelou que o clube londrino realizou uma nova rodada de conversas nos últimos dias e demonstrou disposição em melhorar sua proposta inicial, que foi de cerca de 30 milhões de libras esterlinas pelo zagueiro internacional inglês.

Apesar disso, a distância entre as duas partes ainda é grande, já que o Aston Villa mantém sua exigência de 60 milhões de libras esterlinas para abrir mão de seu defensor e, no momento, não demonstra qualquer intenção de aceitar um valor menor.

Konsa, de 28 anos e que ainda está de férias após sua participação na Copa do Mundo, é o alvo defensivo preferido de Arteta, graças à sua capacidade de atuar em mais de uma posição na defesa.

O movimento do Arsenal em direção à defesa vem após a conclusão da contratação de Bruno Guimarães, vindo do Newcastle, quando o campeão da Premier League voltou totalmente seu foco para o reforço da linha defensiva.

Nesse contexto, diversas fontes confirmaram à BBC Sport que o Arsenal também realizou conversas exploratórias com o Tottenham a respeito da possibilidade de contratar seu capitão, Cristian Romero, antes que este último chegasse a um acordo com o Atlético de Madrid.

Konsa havia disputado 48 partidas em todas as competições na temporada passada com o Aston Villa e conquistou com o clube o título da Liga Europa.