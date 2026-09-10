O Arsenal prepara uma agradável surpresa para Arteta

O Arsenal está trabalhando para dar os retoques finais em um acordo com o seu técnico, Mikel Arteta, referente ao seu novo contrato, tão aguardado.

A rede BBC informou, citando fontes a par do andamento das negociações, que as conversas apresentaram avanços no período recente, em meio à confiança total de todos os envolvidos de que o treinador espanhol renovará o seu contrato.

Na verdade, Arteta agiu de forma decisiva no mês passado para pôr fim a quaisquer dúvidas restantes sobre o seu futuro, dizendo: "Todos estão tranquilos porque o momento do contrato não será um problema, pois o meu desejo é, com certeza, permanecer aqui, e estou feliz com o time".

Da mesma forma, o CEO do Arsenal, Richard Garlick, afirmou que a confirmação da assinatura de Arteta em seu novo contrato de longo prazo é apenas uma questão de tempo.

Espera-se que Arteta se torne um dos técnicos mais bem pagos do mundo do futebol assim que assinar o seu novo contrato, depois de o Arsenal ter se comprometido a melhorar de forma significativa o seu contrato atual, que tem o valor de 10 milhões de libras esterlinas por ano, além de outros 5 milhões em caso de classificação para a Liga dos Campeões da Europa.

Restam apenas 9 meses do contrato atual de Arteta, e desde a sua nomeação em dezembro de 2019, o treinador espanhol conseguiu transformar o Arsenal, de um clube que havia perdido seu lugar na Liga dos Campeões da Europa em uma equipe que conquistou o título da Premier League pela primeira vez em 22 anos na temporada passada.

O Arsenal é considerado o favorito para manter o seu título nacional, além de figurar como forte candidato a vencer a Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez em sua história nesta temporada.

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