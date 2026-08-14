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Hussein Hamdy

Traduzido por

O Arsenal persegue estrela da Inglaterra no mercado de transferências

Mercado da bola
Arsenal
Liverpool
Bayer Leverkusen
J. Quansah
Premier League
England
Alemanha

ex-jogador do Liverpool

O Arsenal colocou um dos destaques da seleção da Inglaterra em sua lista de opções para reforçar a defesa durante o atual verão.

Fontes confirmaram à rede ESPN que o Arsenal adicionou o jogador do Bayer Leverkusen, Jarell Quansah, à sua lista reduzida de opções, já que o clube londrino busca a contratação de um zagueiro durante a janela de transferências de verão.

As mesmas fontes esclareceram que ainda não ocorreram conversas diretas entre os dois clubes, mas que o clube do norte de Londres explorou a possibilidade de fechar um negócio por meio de alguns intermediários.

As previsões indicam que a diretoria do Bayer Leverkusen demonstra relutância em vender Quansah, isso depois de o clube ter contratado o internacional inglês vindo do Liverpool apenas no último verão, em uma transferência que atingiu o valor de 30 milhões de libras esterlinas, o equivalente a 40,6 milhões de dólares.

Ainda não está claro no momento qual o valor que o Arsenal estaria disposto a oferecer, mas a diferença na avaliação financeira pode se tornar um obstáculo, o mesmo cenário que o Arsenal enfrentou em suas tentativas de contratar o zagueiro do Aston Villa, Ezri Konsa.

O Aston Villa avalia seu jogador Konsa em cerca de 60 milhões de libras esterlinas, enquanto o Arsenal havia indicado anteriormente que estaria disposto a apresentar uma proposta próxima de apenas metade desse valor.

Fontes informaram à rede ESPN que se espera que o Arsenal eleve o nível de seu interesse em contratar Konsa, mas resta ver se será possível chegar a um meio-termo, sendo que sondar a possibilidade de contratar Quansah representa uma busca efetiva do clube por opções alternativas.

Vale destacar que Quansah e Konsa fizeram parte da lista da seleção da Inglaterra sob o comando do técnico Thomas Tuchel, que conseguiu conquistar o terceiro lugar na Copa do Mundo neste verão.

Ambos os jogadores se destacam pela flexibilidade tática e pela capacidade de atuar nas posições de lateral-direito ou zagueiro central, sendo que Quansah participou de 44 partidas durante sua primeira temporada com a camisa do Bayer Leverkusen.

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