O Al-Hilal, da Arábia Saudita, passou a enfrentar forte concorrência por um de seus principais alvos ofensivos nesta atual janela de transferências de verão, depois que o Arsenal, da Inglaterra, entrou nas negociações para contratar o senegalês Iliman Ndiaye, ponta do Everton.

De acordo com o que revelou o jornalista britânico Ben Jacobs, o Arsenal fez uma sondagem sobre a situação de Ndiaye, à medida que o clube estuda algumas opções ofensivas antes do fechamento do mercado de transferências.

O jogador da seleção senegalesa desperta o interesse dos dirigentes do Arsenal, num momento em que seu nome vem sendo fortemente ligado a uma transferência ao Al-Hilal, que busca reforçar a posição de ponta ofensivo a pedido da comissão técnica.

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O interesse do Al-Hilal em Ndiaye surgiu após o jogador recusar uma proposta do Everton para renovar seu contrato, o que abriu a porta para sua saída no próximo período, com mais de um clube entrando na disputa por seus serviços.

O valor de Ndiaye é estimado em cerca de 75 milhões de libras esterlinas, uma quantia que pode tornar a negociação uma das principais movimentações financeiras do atual mercado, especialmente se Arsenal e Al-Hilal entrarem em disputa direta para fechá-la.

Aumenta a dificuldade da missão do Al-Hilal o fato de que Ndiaye já manifestou o desejo de jogar a Liga dos Campeões da Europa, o que pode dar ao Arsenal uma vantagem esportiva nas negociações e coloca o clube saudita diante de um novo desafio para convencer o jogador do projeto e da proposta financeira.