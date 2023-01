O argentino que não ligou muito para a Copa do Mundo: Tevez

O ex-jogador revelou que não acompanhou o Mundial, mas que seus filhos vibram com os gols de Lionel Messi

Os torcedores argentinos espalhados pelo mundo, neste ano, mais do que nunca, estiveram atentos na Copa do Mundo, que deu à seleção seu primeiro título desde 1986. No entanto, tem um amante de futebol que não se interessou muito na caminhada dos hermanos do Mundial: o ex-jogador Carlitos Tevez, treinador do Rosario Central.

A Copa do Mundo de 2022 é uma que vai ficar para sempre marcada na história do futebol argentino e, principalmente, na mente dos locais que viveram as emoções do título. Mas não para Carlitos Tevez, que não deu muita bola para o Mundial e, quando assistiu, ainda se dedicou mais à França do que à sua seleção.

O ex-jogador admitiu em entrevista recente à Radio Mitre que não deu muita bola para o Mundial e que os poucos momentos que chamaram sua atenção foram da seleção francesa, adversária da Argentina na grande final. "Não acompanhei muito de perto a Copa do Mundo no Qatar. Mas vi muito a França, porque era um time que eu gostava".

Além disso, o ex-jogador também disse que não falou com Lionel Messi depois da conquista do título, uma vez que acreditava que o telefone do camisa 10 estava bombando de mensagem de parabéns. Ele, porém, revelou que seus filhos filhos comemoraram muito os gols do craque e capitão da seleção.