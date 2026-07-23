O árbitro salvadorenho Iván Barton respondeu a Didier Deschamps, selecionador da França, que o criticou após o jogo dos Bleus com a Espanha nas meias-finais do Mundial de 2026.

Deschamps afirmou: "Se disser alguma coisa neste momento, corro o risco de ser considerado um resmungão porque perdemos. Mas a pergunta que vos coloco a todos é: será que este árbitro tem o nível exigido para dirigir um jogo de meias-finais de um Mundial?".

As declarações de Deschamps surgiram após a derrota dos Bleus frente à Espanha por 2-0 nas meias-finais do Mundial de 2026.

Numa entrevista ao jornalista Jorge Ramos, reproduzida pelo jornal "As", o árbitro salvadorenho garantiu que as declarações do treinador francês não o afetaram, sublinhando que a sua chegada a este nível é fruto de longos anos de trabalho árduo.

E acrescentou: "Não, de forma alguma. Cada pessoa tem o direito de expressar a sua opinião. Nós sabemos o que passámos, aquilo por que lutámos, como merecemos isto, e sabemos por que estamos aqui. Nenhum comentário abalará as nossas convicções quanto ao nosso objetivo".

Para além da polémica em curso, Barton manifestou o seu enorme orgulho por representar El Salvador no palco mundial.

O árbitro acredita que o seu percurso prova a capacidade dos árbitros de países pequenos de chegarem aos mais altos níveis, e espera ser um exemplo para outros árbitros da região.

Referiu ainda que o apoio e as felicitações que recebeu de Pierluigi Collina, presidente da comissão de arbitragem da FIFA, após o jogo foram uma das suas maiores conquistas nesta competição.