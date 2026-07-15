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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

O árbitro da partida entre Inglaterra e Argentina chama a atenção com um comportamento inusitado

Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
England
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EUA

O árbitro americano de origem marroquina foi o centro das atenções antes da partida

O árbitro americano de origem marroquina, Ismail Al-Fath, chamou a atenção após o término da partida que apitou entre as seleções da Inglaterra e da Argentina na Copa do Mundo de 2026, ao realizar um gesto inusitado.

A seleção argentina se classificou para a final da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, após vencer a Inglaterra por 2 a 1, na quarta-feira, no estádio de Atlanta, nas semifinais.

Após apitar o fim da partida, o árbitro americano apareceu ajoelhado no chão, antes de cumprimentar seus assistentes e os jogadores das duas seleções, em uma cena incomum para árbitros de partidas de futebol.

Al-Fath havia sido o centro das atenções da imprensa inglesa antes da partida, tendo sido acusado de ser o árbitro preferido do astro argentino Lionel Messi, em meio a alegações de que a seleção argentina teria recebido certa ajuda da arbitragem.

Al-Fath foi alvo de críticas ainda maiores após o término do primeiro tempo, por não ter mostrado cartões amarelos, apesar de algumas faltas violentas cometidas, principalmente, por jogadores da seleção argentina.

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Vale lembrar que esta foi a quarta partida apitada por Ismail Al-Fath na atual edição da Copa do Mundo, após os jogos entre Holanda e Japão, Espanha e Uruguai na fase de grupos, e entre Brasil e Noruega nas oitavas de final.

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