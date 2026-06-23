O árbitro cometeu um erro grave no gol recorde de Lionel Messi? “Aquele gol nem deveria ter sido validado”

Após o término da partida da Copa do Mundo entre Argentina e Áustria (2 a 0), há muita polêmica em torno da arbitragem. Especialmente por parte da equipe derrotada, há uma enorme frustração em relação ao árbitro Amin Omar, entre outras coisas, pelo primeiro gol de Lionel Messi.

Depois de ter perdido um pênalti no início da partida, Messi abriu o placar aos 38 minutos. Foi seu décimo sétimo gol em uma Copa do Mundo, com o qual ele destronou definitivamente Miroslav Klose (16 gols) como o maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Mundo. Mais tarde na partida, Messi marcou também seu décimo oitavo gol.

No entanto, na Áustria, acredita-se que o primeiro gol não deveria ter sido validado. Na jogada que antecedeu o gol, Xavier Schlager teria sido derrubado por Alexis Mac Allister. A arbitragem, porém, manteve o gol.

“Ele me derrubou completamente”, reclamou o próprio Schlager à mídia austríaca. “Eu estava com as duas pernas no ar e caí na grama. Não sou conhecido por me jogar no chão com frequência nem por receber muitas faltas. Para mim, essa foi, sem dúvida, uma falta clara. O gol não deveria ter sido validado.”

Ele conta com o apoio do técnico da seleção, Ralf Rangnick. “O VAR deveria ter agido da mesma forma que no pênalti da Argentina. Se tivesse analisado as imagens também neste caso, teria visto o que todos em casa viram: uma falta clara em Schlager.”

Konrad Laimer, que já estava fervendo de raiva durante a partida, acredita que a Argentina recebe tratamento preferencial da FIFA. “Não sei quantas faltas eles cometeram, mas parecia que poderiam cometer 700 impunemente. Só aos setenta minutos é que receberam o primeiro cartão amarelo.”

“Por alguma razão, hoje em dia não se dão mais cartões amarelos”, afirmou Laimer. “Sei que não devo me preocupar com isso, pois não adianta nada. Mas isso torna tudo mais difícil. É claro que nós também não jogamos perfeitamente. Quando você perde a bola desnecessariamente, eles são extremamente perigosos no contra-ataque. Quando Lionel Messi recebe a bola, ele já sabe o que fazer com ela. Ele é muito, muito bom nisso.”