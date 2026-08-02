As esperanças de Gianni Infantino de permanecer na presidência da Fifa foram relativamente reforçadas, depois que 4 países asiáticos declararam apoio público a ele, na sequência do cancelamento do plano de venda de uma fatia da Copa do Mundo a investidores do setor privado.

O jornal britânico "Daily Mail" destacou, neste domingo, que a Uefa, a Concacaf e a Confederação Asiática de Futebol forçaram Infantino a recuar do plano de venda de uma fatia da Copa do Mundo, no valor de 3,1 bilhões de libras esterlinas, antes que a Uefa e a Concacaf posteriormente pedissem sua renúncia.

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O jornal acrescentou que Kuwait, Catar, Sri Lanka e Líbano declararam apoio a Infantino, o que reforçou sua posição diante da campanha por sua destituição.

Apontou que a Uefa e a Concacaf reúnem 96 federações, das 211 filiadas à Fifa, número suficiente para iniciar um processo de votação de desconfiança, mas não o bastante para derrubar Infantino, que ainda conta com amplo apoio na África, com expectativas de que a América do Sul se junte ao seu lado, enquanto a posição das federações asiáticas será decisiva em qualquer movimento contra ele.

A Uefa e a Concacaf haviam exigido uma revisão completa da liderança da Fifa, considerando que a proposta de venda de uma fatia da Copa do Mundo "revelou uma crise de governança dentro da entidade internacional".

Por outro lado, federações do Oriente Médio e do Norte da África emitiram comunicados de apoio ao presidente da Fifa, como Egito, Catar e Marrocos.