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O amuleto de Messi e Scaloni traz boa sorte à Argentina diante da Suíça

Argentina x Suíça
Argentina
Suíça
Copa do Mundo
L. Scaloni
L. Messi
Argentina
Suíça

A seleção argentina se prepara para enfrentar a Suíça, na madrugada do próximo domingo, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A atual campeã chegou às quartas de final após uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Egito, enquanto a Suíça avançou graças aos pênaltis contra a Colômbia.

O jornalAS” destacou que o capitão Lionel Messi e seu técnico Lionel Scaloni formam uma dupla praticamente imbatível: desde que uniram suas trajetórias à seleção argentina, eles perderam apenas uma partida eliminatória entre a Copa do Mundo e a Copa América.

Essa derrota remonta a 2 de julho de 2019, quando a Argentina foi derrotada pelo Brasil por 0 a 2 na semifinal da Copa América. 

Desde então, a seleção argentina conquistou 12 vitórias consecutivas nas fases eliminatórias da Copa do Mundo e da Copa América.

Copa do Mundo
Argentina crest
Argentina
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Suíça
SUÍ

A força da seleção argentina nas partidas de eliminação direta se baseia em outro número impressionante: ela não perdeu nenhuma disputa decidida nos pênaltis desde 26 de junho de 2016, quando foi derrotada na final da Copa América pelo Chile, comandado pelo técnico Tata Martino.

Aquela partida terminou empatada em 0 a 0, antes da vitória do Chile por 4 a 2 nos pênaltis, depois que Messi e Lucas Biglia perderam dois pênaltis pela Argentina.

Entre as 12 vitórias conquistadas pela Argentina sob o comando de Scaloni nas fases eliminatórias, quatro foram nos pênaltis, com destaque para a vitória sobre a França na final da Copa do Mundo de 2022.

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