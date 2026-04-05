O mexicano Julián Quiñones, atacante do Al-Qadsia, continuou a apresentar atuações impressionantes nesta temporada, após marcar dois gols espetaculares contra o Al-Ittifaq na noite de domingo.

Quiniones marcou os dois gols na noite da derrota para o Al-Ittifaq (2 a 3), válida pela 27ª rodada da Liga Profissional Roshen.

Com esses dois gols fantásticos, Quionis elevou sua contagem para 26 gols, assumindo a liderança da artilharia da Liga Profissional Roshen, empatado com o inglês Ivan Toney, craque do Al-Ahli de Jeddah.

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O brilhantismo de Kenyonis ofuscou o desempenho do lendário português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, que marcou dois gols na mesma rodada, levando sua equipe à vitória sobre o Al-Najma (5 a 2).

A atual temporada está testemunhando uma disputa acirrada pelo topo da tabela de artilheiros da competição, já que Ronaldo conquistou a Chuteira de Ouro nas duas últimas edições, marcando 35 e 25 gols, respectivamente.