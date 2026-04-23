O Algemeen Dagblad divulga o nome do sucessor ideal de Dennis te Kloese no Feyenoord

Robert Eenhoorn é e continua sendo o sucessor ideal de Dennis te Kloese no Feyenoord, segundo noticiou o Algemeen Dagblad nesta quinta-feira. Já havia ficado claro anteriormente que este último deixaria o De Kuip a partir de 1º de julho.
Te Kloese foi nomeado diretor geral do Feyenoord no final de 2021. Após a saída do diretor técnico Frank Arnesen, ele também assumiu a pasta técnica.
Te Kloese decidiu buscar um novo desafio. O dirigente de 51 anos e o Conselho Fiscal do Feyenoord chegaram, de comum acordo, à conclusão de que, após 4,5 anos, é melhor para ambas as partes seguirem caminhos diferentes.
O Feyenoord enfrenta uma tarefa gigantesca. Com a saída de Te Kloese, o clube de Roterdã precisa buscar um candidato adequado tanto para o cargo de diretor geral quanto para o de diretor técnico.
Eenhoorn é, portanto, um candidato importante para o primeiro cargo, escreve o observador do clube Mikos Gouka. “Não está claro se o ex-diretor do AZ estaria disposto a dar esse passo para o clube.”
“O fato de ele não ser admirador do presidente do conselho fiscal, Toon van Bodegom, já é um segredo a céu aberto no Kuip”, conclui Gouka.