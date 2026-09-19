Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

O Al-Sibari coroa sua temporada excepcional com um prêmio de ouro

Bayern de Munique
FC Eindhoven
Marrocos
I. Saibari
Bundesliga
Eredivisie
Botola Pro
Alemanha
Países Baixos
Marrocos

O leão do Atlas ruge nos gramados da Europa

O internacional marroquino Ismael Saibari, jogador do Bayern de Munique da Alemanha, foi premiado com a "Chuteira de Ouro" de melhor jogador do Campeonato Holandês na temporada 2025-2026, após uma temporada excepcional que fez com seu antigo clube, o PSV Eindhoven.

Saibari contribuiu para conduzir o PSV Eindhoven à conquista do título do Campeonato Holandês, além da vitória na Supercopa da Holanda, depois de ter participado de 37 partidas oficiais ao longo da temporada.

O jogador marroquino marcou 19 gols e deu 9 assistências, confirmando sua presença como um dos principais nomes da competição, antes de sua transferência para o Bayern de Munique durante a última janela de transferências.

Saibari, de 25 anos, recebeu o prêmio, que veio na forma de um troféu em formato de chuteira de futebol banhada a ouro, em reconhecimento ao que apresentou na última temporada, marcada por seu brilho com a camisa do PSV Eindhoven e pela conquista de vários títulos.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google