O internacional marroquino Ismael Saibari, jogador do Bayern de Munique da Alemanha, foi premiado com a "Chuteira de Ouro" de melhor jogador do Campeonato Holandês na temporada 2025-2026, após uma temporada excepcional que fez com seu antigo clube, o PSV Eindhoven.
Saibari contribuiu para conduzir o PSV Eindhoven à conquista do título do Campeonato Holandês, além da vitória na Supercopa da Holanda, depois de ter participado de 37 partidas oficiais ao longo da temporada.
O jogador marroquino marcou 19 gols e deu 9 assistências, confirmando sua presença como um dos principais nomes da competição, antes de sua transferência para o Bayern de Munique durante a última janela de transferências.
Saibari, de 25 anos, recebeu o prêmio, que veio na forma de um troféu em formato de chuteira de futebol banhada a ouro, em reconhecimento ao que apresentou na última temporada, marcada por seu brilho com a camisa do PSV Eindhoven e pela conquista de vários títulos.