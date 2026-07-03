O Al-Rakraki engoliu seu amargo desfecho... Petković é a mais recente vítima do “complexo da pátria” na Copa do Mundo

O confronto entre Argélia e Suíça nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 marcou a continuidade de uma das mais curiosas ironias da história da competição, depois que Vladimir Petković não conseguiu eliminar a seleção de seu país de origem, mantendo assim o recorde de que nenhum técnico jamais conseguiu vencer a seleção de seu país nas fases eliminatórias.

De acordo com as estatísticas do especialista espanhol “Mr. Chip”, nunca antes um técnico, seja ele cidadão de seu país de origem ou naturalizado, venceu a seleção de seu país nas fases eliminatórias da Copa do Mundo.

Petković, que nasceu na Bósnia, possui cidadania suíça e comandou a seleção da Argélia contra a Suíça, tornou-se o sexto técnico a tentar quebrar essa regra, mas acabou perdendo por 2 a 0.

Walid El-Rakraki, ex-técnico da seleção marroquina, também sofreu com esse dilema: o técnico, nascido na cidade de Corbeil-Essonnes e portador da nacionalidade francesa, perdeu por 0 a 2 para a seleção francesa nas semifinais da edição de 2022.

Antes de El-Rakraki e Petković, a lista incluía Joseph Nagi, com a Suécia contra a Hungria em 1938; Karl Raban, com a Suíça contra a Áustria em 1954; Valdez Pereira “Didi”, pela Peru contra o Brasil em 1970, e Ricardo La Volpe, pelo México contra a Argentina em 2006.

O espanhol Roberto Martínez, técnico da seleção de Portugal, enfrentará um novo desafio nessa mesma série quando, na próxima segunda-feira, enfrentar a Espanha, sua seleção natal, no confronto mais acirrado das oitavas de final desta edição.

Ou Martínez quebra essa maldição que se estende ao longo da história, ou se torna a sétima vítima.

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