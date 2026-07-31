O clube saudita Al-Ittihad segue se desfazendo de seus jogadores, dentro do desejo da diretoria de reajustar o elenco, reduzir os salários e outras questões antes do início da nova temporada.

Já haviam deixado as fileiras do Al-Ittihad os franceses Karim Benzema e N'Golo Kanté, além de Hamed Al-Shanqiti e do brasileiro Fabinho.

Chegou a vez do albanês Mario Mitaj, lateral do Al-Ittihad, que definiu seu futuro durante a atual janela de transferências de verão, após chegar a um acordo que prevê sua transferência para o Genoa, da Itália, retornando assim aos gramados europeus.

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Genoa conseguiu fechar o negócio, superando diversos clubes portugueses que demonstraram interesse em contar com os serviços do jogador nas últimas semanas.

No mesmo sentido, a rede Sky Sport Italia revelou que a transferência de Mitaj será feita por empréstimo pelo período de uma temporada, com uma cláusula que dá ao Genoa o direito de comprar seu contrato em definitivo após o fim do período de empréstimo.

A transferência de Mitaj representa o fim de sua trajetória com o Al-Ittihad, após um período que passou com o "Decano", antes de decidir vivenciar uma nova experiência no Campeonato Italiano, em busca de uma maior oportunidade de jogar e de recuperar seu nível.

O jogador deve se juntar aos treinamentos do Genoa nos próximos dias, preparando-se para dar início à sua trajetória oficial com a equipe, enquanto o Al-Ittihad segue reorganizando seu elenco para a nova temporada.