O Al-Ittihad regressa ao negócio de Khaled Al-Ghannam... e o Al-Ittifaq ignora

O clube do Al Ittihad voltou à contratação de Khalid Al Ghannam, extremo do Al Ettifaq, durante a próxima janela de transferências de verão.

Relatos da imprensa haviam confirmado que o Al Ittihad tinha desistido de contratar Khalid Al Ghannam no próximo mercado de verão, tendo em conta que o seu treinador alemão Jens Wissing não deu a sua aprovação final ao negócio.

No entanto, o jornalista de confiança Ben Jacobs confirmou, num tweet através da sua conta oficial no "X", que o Al Ittihad continuou a trabalhar no negócio de Khalid Al Ghannam, mas recusou exageros na vertente financeira, devido às restrições que lhe foram impostas.

Ben Jacobs esclareceu que o extremo saudita conta também com o interesse de dois clubes da Roshn League, o Al Qadsiah e o Al Ahli.

Ao mesmo tempo, o Al Ettifaq ignorou essas notícias e começou a preparar um programa específico para Al Ghannam, com o objetivo de recuperar os seus níveis físicos, após a sua ausência na primeira fase do programa de preparação, bem como no início da segunda fase, em Espanha, segundo o jornal saudita "Arriyadiyah".

O jogador de 25 anos beneficiou de um descanso adicional no período passado, devido à sua participação com a seleção da Arábia Saudita no Campeonato do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, antes da eliminação na fase de grupos.

A estrela do Al Ettifaq tinha atraído o interesse de vários clubes, após os níveis notáveis que apresentou durante a época passada, sendo o jogador saudita que mais golos marcou na Roshn League, com um registo de 13 golos.

Al Ghannam já representou vários clubes sauditas, começando pelo Al Qadsiah, onde jogou uma época com a equipa principal, o Al Nassr, que representou durante 3 anos, o Al Fateh e o Al Ettifaq, além do Al Hilal, ao qual jogou por empréstimo na época retrasada.