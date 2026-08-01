O clube saudita Al-Ittihad deu continuidade à sua movimentação no mercado de transferências de verão, após apresentar uma nova proposta pela contratação do marroquino Sofyan Amrabat, meio-campista do turco Fenerbahçe, na tentativa de fechar uma das negociações mais importantes da equipe antes do início da nova temporada.

O interesse do Al-Ittihad em Amrabat surge diante da necessidade urgente de reforçar a posição de volante, depois que a equipe perdeu um de seus principais nomes nessa função com a saída do brasileiro Fabinho, cujo contrato com o clube chegou ao fim e cuja renovação foi recusada pela diretoria.

Segundo o jornalista turco Ekrem Konur, o Al-Ittihad apresentou uma proposta no valor de 12 milhões de euros para comprar o contrato do internacional marroquino, além de oferecer um pacote financeiro atraente ao jogador para convencê-lo a viver uma experiência na Roshn Saudi League.

A mesma fonte indicou que a decisão final está agora nas mãos da diretoria do Fenerbahçe e de Sofyan Amrabat, com as duas partes analisando a proposta saudita antes de definir o futuro do jogador nos próximos dias.

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Amrabat é considerado um dos principais meio-campistas dos últimos anos, após brilhar com a seleção de Marrocos na Copa do Mundo, antes de viver experiências nos campeonatos inglês e turco, o que faz dele um alvo adequado ao desejo do Al-Ittihad de reforçar o meio-campo com um elemento que possui experiência e força defensiva.

O Al-Ittihad espera fechar a negociação rapidamente, especialmente com a proximidade do início da temporada, já que a diretoria entende que a contratação de Amrabat compensará o vazio deixado por Fabinho e dará à equipe uma força adicional no meio-campo antes de disputar os compromissos nacionais e continentais.