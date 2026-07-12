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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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O Al-Hilal recebe duas propostas oficiais pela saída de Malcom

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O fim da trajetória do campeão de títulos se aproxima

A trajetória do brasileiro Filipe Malcom no Al-Hilal se aproxima de uma virada decisiva, depois que seu nome ganhou destaque no radar de clubes estrangeiros durante a atual janela de transferências de verão, num momento em que o clube estuda fazer mudanças em seu elenco de jogadores estrangeiros, em preparação para a nova temporada sob o comando do técnico italiano Simone Inzaghi.

Fontes bem informadas revelaram ao jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat” que a diretoria do Al-Hilal recebeu duas propostas oficiais para contratar o ponta brasileiro Filipe Malcom, uma do Fenerbahçe, da Turquia, e outra do Al-Sadd, do Catar, durante a atual janela de transferências de verão.

De acordo com as mesmas fontes, a diretoria do Al-Hilal está avaliando o futuro do jogador em coordenação com a comissão técnica e a diretoria esportiva, já que resta apenas uma temporada em seu contrato com o clube, o que torna o momento atual decisivo para definir seu destino: seja mantê-lo no elenco ou lucrar com sua venda antes que ele se torne jogador de mercado livre.

Malcom é considerado um dos principais jogadores estrangeiros que vestiram a camisa do Al-Hilal nas últimas três temporadas, tendo desempenhado um papel de destaque nos sucessos conquistados pela equipe e contribuído para a conquista de cinco títulos nacionais: o Campeonato Saudita Profissional, dois títulos da Supercopa Saudita e dois títulos da Copa do Guardião das Duas Mesquitas.

Durante sua trajetória no Al-Hilal, o jogador brasileiro, de 29 anos, disputou 138 partidas em diversas competições, nas quais marcou 46 gols e deu 41 assistências, consolidando sua posição como um dos principais elementos ofensivos da equipe.

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Isso ocorre em um momento em que seu compatriota Marcos Leonardo está prestes a se transferir para o Ajax, da Holanda, como parte de uma série de mudanças que o Al-Hilal vem passando durante a atual janela de transferências.

Reportagens anteriores indicavam que a diretoria do Al-Hilal está trabalhando para realizar várias mudanças na lista de jogadores estrangeiros, como parte de seus preparativos para a nova temporada e da construção do time de acordo com a visão do técnico italiano Simone Inzaghi, que busca formar um elenco capaz de continuar competindo em todas as competições.

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