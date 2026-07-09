O Al-Hilal quer se livrar de Benzema... mas!

Reportagens da imprensa revelaram, na noite desta quinta-feira, que a diretoria do Al-Hilal, do Saudi, tem um forte desejo de se livrar do jogador francês Karim Benzema, mas essa decisão estará sujeita a algumas condições.

O Al-Hilal havia contratado Benzema no inverno de 2026, mas o jogador não conseguiu atingir o nível esperado, especialmente em partidas decisivas; além disso, a maldição das lesões não o abandonou desde sua chegada.

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De acordo com o jornal saudita “Al-Riyadiah”, o Al-Hilal pretende se livrar de Benzema, mas não rescindirá seu contrato para evitar qualquer prejuízo financeiro previsto.

O jornal explicou que o Al-Hilal pretende vender o contrato, que se estende até o próximo verão, a fim de obter o melhor retorno financeiro possível, especialmente porque os cofres do clube estão sofrendo com a grande quantidade de contratos onerosos.

O jornal destacou que o Al-Hilal não permitirá que ele saia assim que surgir a primeira oferta; ao contrário, a diretoria deseja vendê-lo da melhor maneira possível.

Embora algumas vozes dentro do clube considerem que a próxima fase exija um atacante em melhor condição física, a ausência de ofertas adequadas até o momento torna a permanência de Benzema uma possibilidade bastante provável.



