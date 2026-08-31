As atenções se voltam para o estádio "Kingdom Arena" na noite de terça-feira, onde o Al-Hilal enfrenta o Al-Ahli em um confronto adiado da terceira rodada da Roshn Saudi League, em meio a ambições distintas entre uma equipe que quer dar continuidade à sua campanha excepcional mantendo seu retrospecto invicto, e outra que busca uma grande vitória para recuperar a confiança após sua última derrota diante do Al-Kholood.

O Al-Hilal entra na partida a apenas um passo de igualar a sua maior sequência invicta na história da liga profissional, depois de evitar a derrota em 45 jogos consecutivos, nos quais conquistou 33 vitórias contra 12 empates, mantendo-se como uma das equipes mais estáveis e fortes da competição ao longo dos últimos anos.

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O Al-Hilal precisa apenas sair do confronto com o Al-Ahli sem derrota para igualar seu recorde histórico, depois de já ter registrado uma sequência de 46 jogos consecutivos sem derrota entre maio de 2023 e novembro de 2024, na qual conquistou 42 vitórias e 4 empates, uma sequência que a equipe está perto de repetir novamente.

Mas a missão não será fácil diante do Al-Ahli, que detém justamente o recorde da maior sequência de jogos consecutivos sem derrota na história da liga profissional saudita, depois de manter seu retrospecto em 51 jogos consecutivos entre janeiro de 2014 e fevereiro de 2016, nos quais conquistou 33 vitórias e 18 empates, um número que permanece de pé até agora.

Esses números conferem ao clássico uma importância que vai além da disputa por pontos, pois o Al-Hilal joga para se aproximar ainda mais de seu próprio recorde e dar continuidade à sua sequência impressionante, enquanto o Al-Ahli tenta derrubar uma das equipes mais fortes da competição e estragar uma possível noite histórica para o Al-Hilal, em um confronto que reúne o presente e a história ao mesmo tempo.

Na tabela de classificação, o Al-Hilal ocupa a segunda colocação com 9 pontos, atrás do líder Al-Nassr, que tem 12 pontos em 4 jogos, enquanto o Al-Ahli aparece na sétima posição com 6 pontos, o que torna os pontos do clássico duplamente importantes para as duas equipes em uma corrida precoce que começa a ganhar contornos mais claros.

O Al-Hilal quer continuar na perseguição no topo, e o Al-Ahli busca uma resposta forte para compensar sua última derrota, mas por trás de tudo isso há um número histórico à espera de definição: o Al-Hilal igualará sua maior sequência invicta na liga profissional, ou o Al-Ahli conseguirá detê-lo antes que o clube entre para a história mais uma vez?

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