Torna-se cada vez mais provável que o atual mercado de transferências de verão venha a assistir a vários negócios sensacionais, encabeçados pelo do craque egípcio Mohamed Salah, lenda do Liverpool e candidato a juntar-se ao Besiktas turco.

Salah havia terminado o seu percurso no Liverpool ao fim de 9 anos, durante os quais conquistou vários títulos individuais e coletivos, ficando atualmente sem clube e à procura da melhor proposta.

Relatos turcos confirmaram que Salah está muito perto de vestir a camisola turca, devido à enorme proposta financeira estimada em cerca de 10 milhões de euros por uma única temporada.

Leia também: Negócio fantástico esbarra na realidade: fechará o Al-Hilal o dossiê Dembélé antes mesmo de começar?

O jornal turco "Fanatik" referiu que o Besiktas apresentou uma proposta ao Al-Hilal saudita, através da qual solicita o empréstimo do uruguaio Darwin Núñez, por 4 milhões de euros.

Esclareceu que o clube turco pretende garantir os serviços de Núñez por uma temporada, no momento em que tenta fechar o negócio de Mohamed Salah.

Caso o clube turco consiga fechar os dois negócios, voltará a reunir Salah e Núñez, depois de ambos já terem atuado anteriormente ao serviço do Liverpool.



