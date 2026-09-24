O jornalista Ahmed Shobier revelou a verdade sobre os rumores que circulam a respeito da possibilidade de transferência de jogadores do Pyramids para o Al Ahly durante o próximo período.

Os rumores giram em torno da dupla do Pyramids, Mohanad Lashin e Mahmoud Marei, uma vez que se especulou que ambos estariam a caminho do Al Ahly com a aproximação do fim de seus contratos.

Ahmed Shobier disse, em declarações radiofônicas nesta data: ''Falou-se muito de que havia jogadores do Pyramids indo para o Al Ahly e de que o contrato de Mohanad Lashin e Mahmoud Marei estava terminando".

E prosseguiu: "O Pyramids disse que o contrato da dupla com o clube terminará no fim de 2028, ou seja, faltam dois anos, e será renovado por mais três anos".

Shobier completou: "O Zizo ainda tem contrato até 2029, e é bom que o Pyramids tenha esclarecido as coisas para encerrar a polêmica e todo o falatório que se anda dizendo''.









Shobier passou a falar sobre a punição da Federação Egípcia de Basquete contra o jogador do Al Ahly, Amr Zahran, após o episódio vergonhoso na partida contra o Al Qanah.

E disse: ''Tenho absoluta certeza de que o Al Ahly aplicou uma punição interna forte e severa ao jogador, e cobrei da Federação de Basquete a aplicação dos regulamentos; ninguém jamais é contra os princípios, a moral ou o respeito".

E completou: "Pedimos que isso seja um regulamento e que se aplique a todos, e não a apenas um jogador enquanto se deixa outro de lado, e eu não duvido nem por um instante de que o querido amigo Amr Moseilhy, presidente da Federação de Basquete, vá aplicar as normas e os regulamentos a todos".

E continuou: "Amr Zahran errou, sim, errou e mereceu a punição (suspensão de três meses), e ele reconhece o erro. Disseram-me que ele fez as pazes com o jogador do Al Qanah; seja uma filmagem de celular ou uma filmagem do centro de imprensa, seja qual for, o comportamento não foi agradável; pronto, ele recebeu uma punição, e a Federação de Basquete age com pulso firme para que ele não pense em fazer isso de novo''.

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