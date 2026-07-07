O Al-Ahly abre a janela de transferências com o primeiro presente para Ammouta

O Al-Ahly iniciou com força suas ações no mercado de transferências de verão e não demorou muito após a apresentação de seu novo técnico, o marroquino Al-Hussein Ammouta, para anunciar oficialmente suas primeiras contratações em preparação para a nova temporada — uma medida que confirma a vontade da diretoria do “Castelo Vermelho” de preparar a equipe com antecedência para disputar todas as competições nacionais e continentais.

O “Gigante Vermelho” realizou, na tarde desta terça-feira, uma coletiva de imprensa na sede do clube, em Al-Jazira, para apresentar Al-Hussein Ammouta como técnico da equipe principal de futebol. Durante o evento, o técnico marroquino anunciou a composição de sua comissão técnica.

A comissão técnica conta com Hisham Zahid como treinador, Yasser Radwan como treinador, Joey Botvier como treinador de goleiros e Renato Buscarioli como preparador físico, além de um analista de desempenho cuja chegada a Cairo está prevista para os próximos dias.

Após a apresentação da comissão técnica, o Al-Ahly anunciou a conclusão da contratação de Ali Mahmoud, vindo do ENPPI, com um contrato de cinco temporadas, depois que o Dr. Essam Serageldin, chefe do setor de contratações do clube, finalizou todos os trâmites financeiros e administrativos relacionados à transação.



O Conselho de Administração do Al-Ahly, presidido por Mahmoud Al-Khatib, havia anunciado anteriormente a nomeação de Wael Gomaa como diretor de futebol, sucedendo a Walid Salah El-Din, como parte da nova comissão técnica liderada por Al-Hussein Ammouta, que assumiu o cargo no lugar do dinamarquês Jes Torup.

Isso ocorre no âmbito dos preparativos do Al-Ahly para disputar as competições da nova temporada, que contará com a participação do time na Primeira Divisão Egípcia, na Copa do Egito e na Copa da Confederação Africana, em meio a esforços para reforçar o elenco com novos jogadores capazes de aumentar suas chances na disputa por todos os títulos.