Relatos da imprensa saudita revelaram a verdade sobre o que circulou nos últimos dias a respeito da proximidade da saída do goleiro senegalês Édouard Mendy das fileiras do Al-Ahli e de seu retorno à liga inglesa.

O jornal saudita "Al-Watan" citou fontes internas do Al-Ahli afirmando que a ideia da saída de Mendy não está sendo cogitada dentro da diretoria do clube no momento, garantindo que o goleiro segue nas fileiras da equipe e que o que vem sendo divulgado sobre o assunto não é verdadeiro.

O futuro de Mendy havia provocado uma onda de polêmica recentemente, após a divulgação de relatos que ligaram seu nome a uma saída durante a atual janela de transferências de verão, apesar de ele estar vinculado a um contrato em vigor com o clube.

Essa negativa vem no momento em que alguns relatos apontaram para a existência de desentendimentos internos e para o desejo do diretor esportivo do Al-Ahli, Roi Pedro, de que o goleiro deixe o clube, sob a alegação de que ele interfere em assuntos que vão além de seu papel técnico dentro da equipe, à parte de seu nível dentro de campo.

Mendy é considerado um dos pilares fundamentais do elenco do Al-Ahli, sendo utilizado pela comissão técnica como goleiro titular nas competições locais e continentais desde sua chegada à equipe.