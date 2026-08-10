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Edouard MendyGetty

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O Al-Ahli saudita protege Mendy no "conflito entre o diretor e o goleiro" e nega acusação de interferência

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E. Mendy
Al-Ahli
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Senegal

A estrela senegalesa não vai partir

Relatos da imprensa saudita revelaram a verdade sobre o que circulou nos últimos dias a respeito da proximidade da saída do goleiro senegalês Édouard Mendy das fileiras do Al-Ahli e de seu retorno à liga inglesa.

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O jornal saudita "Al-Watan" citou fontes internas do Al-Ahli afirmando que a ideia da saída de Mendy não está sendo cogitada dentro da diretoria do clube no momento, garantindo que o goleiro segue nas fileiras da equipe e que o que vem sendo divulgado sobre o assunto não é verdadeiro.

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O futuro de Mendy havia provocado uma onda de polêmica recentemente, após a divulgação de relatos que ligaram seu nome a uma saída durante a atual janela de transferências de verão, apesar de ele estar vinculado a um contrato em vigor com o clube.

Essa negativa vem no momento em que alguns relatos apontaram para a existência de desentendimentos internos e para o desejo do diretor esportivo do Al-Ahli, Roi Pedro, de que o goleiro deixe o clube, sob a alegação de que ele interfere em assuntos que vão além de seu papel técnico dentro da equipe, à parte de seu nível dentro de campo.

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Mendy é considerado um dos pilares fundamentais do elenco do Al-Ahli, sendo utilizado pela comissão técnica como goleiro titular nas competições locais e continentais desde sua chegada à equipe.

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